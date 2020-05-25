Действие ряда положений скандального законопроекта 1210 могут перенести

Вступление в силу ряда положений законопроекта об изменении правил администрирования (№1210) может быть перенесено с 2021-го на 2022-й год. Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев в интервью Экономической правде.
По словам Д.Гетманцева, сам закон вступает в силу с момента опубликования, некоторые его части вступают в силу с 1 января 2021 года, некоторые – с июля 2020 года. В тоже время положения, которые касаются контролируемых иностранных компаний (КИК), могут перенести на год вперед.
"Честно сказать, я не очень понимаю связь между пандемией и вступлением в силу положений, которые касаются КИК с 1 января 2021 года. Хотя мы сейчас рассматриваем возможность перенесения этого срока еще на год – с января 2022 года. ...И такие мысли у нас есть не только в отношении раздела КИК. Не исключено, что мы отложим вступление в силу и некоторых других положений. Сейчас это обсуждается", - объясняет глава комитета.
По словам Д.Гетманцева, Государственная налоговая служба отсрочить введение института вины на год.
"Налоговая просит отложить институт вины еще на один год. Я против и не считаю, что мы должны продолжать ограничивать налогоплательщиков. Тем более, что с Минфином и налоговой мы уже обсуждали все эти вопросы. Будем дискутировать", - резюмировал он.