Спотовые цены на руду в Китае приблизились к отметке 100 долл/тонну Фьючерсы на железную руду в Китае в пятницу 22 мая выросли восьмую сессию подряд, отметив свою лучшую неделю за последние восемь месяцев, поскольку высокий внутренний спрос и сокращение предложения сырья из Бразилии привели к движению спотовых цен до девятимесячного максимума.



Самый продаваемый контракт на железную руду на Далянской товарной бирже вырос на 0,8% до 716,50 юаня (100,53 долл.) за тонну, закрывшись с дневного максимума, но бросив вызов общим негативным настроениям на рынках металлов.



Китайский прогноз вырос на 9,2% на этой неделе, это самый сильный недельный рост с начала сентября. Железная руда на Сингапурской бирже подешевела на 1,1% до 94,50 долл. за тонну после того, как в начале дня превысила 96%.



Рост внутреннего спроса на железную руду и надежды на увеличение расходов на инфраструктуру со стороны китайского правительства способствовали росту цен на фьючерсы и спотовые цены. Так, цены на спотовую железную руду с Fe62% выросли до 98.70 долл. за тонну, самый высокий уровень с 6 августа, сообщает SteelHome.



"Спрос на железную руду продолжал расти высокими темпами", - говорится в сообщении Sinosteel Futures Co Ltd, ссылаясь на опрос консалтинговой компании Mysteel о 247 китайских сталелитейных заводах с более высокой загрузкой доменных печей на этой неделе, равный 90,49%, и сокращении запасов в портах.



Стальные фьючерсы на арматуру в Шанхае снизились на 1.1%, а на г/к прокат - на 1.2%. Фьючерсы на коксующийся уголь потеряли 1.1%, а на кокс - 1.7%.



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