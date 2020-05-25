Китаю уже не хватает металлолома China Metallurgical Information and Standardization Institute (CMISI) начал собирать поддержку со стороны участников отрасли, чтобы ускорить призыв к стране открыть двери для импорта лома черных металлов. Об этом сообщает агентство Platts.



CMISI планирует провести отраслевое мероприятие в Тяньцзине позже на этой неделе, и откроет дискуссии и отклики для всех участников, в том числе производителей стали с электродуговой печью, переработчиков, трейдеров и финансовых учреждений.



Ожидается, что это будет способствовать созданию национального стандарта на лом, который будет использоваться для стимулирования импорта сырья.



Этот шаг вперед был провозглашен местными производителями сталеплавильных печей, поскольку цены на металлолом стали ошибкой с тех пор, как страна закрыла свои двери для импорта. В результате цены на китайский лом потеряли корреляцию с международными ценами.



CMISI совместно с Китайской ассоциацией по утилизации металлолома, или CAMU, ранее в марте объявили о своем предложении стать одним из тех, кто возглавит отмену запретов на импорт и ограничений на лом для китайских производителей стали.



Часть их планов заключалась в том, чтобы продвигать импорт только высококачественного лома, который предполагалось назвать переработкой стальных материалов, что соответствовало указаниям министерства охраны окружающей среды страны.



Противодействие импорту лома началось в июле 2017 года, когда Китай стремился не допустить превращения региона в полигон для отходов. Различные запреты и ограничения, касающиеся лома, вступили в силу 31 декабря 2018 года, а затем расширились, чтобы включить больше оценок с 1 июля 2019 года.



МинПром



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