Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин хочет усилить промышленный блок и создать аграрное министерство

25.05.20 12:48 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, также будет осуществлено усиление промышленного блока. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами", - подчеркнул он.

Также, по словам премьера, будет осуществлено усиление промышленного блока.

"Каким образом это делать, пока дискутируется - создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации" , - добавил Д.Шмыгаль.

Он отметил, что эти решения необходимо принимать решение как можно скорее из-за острой необходимости.

Напомним, сегодня сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделят на 2 профильных ведомства.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:32
Переводы в Украину упадут в 2020 на 2 млрд долл. – НБУ
12:27
Шмыгаль отправит дипломатов продвигать украинский экспорт
12:20
Химики против отмены ограничений на импорт российских удобрений
12:01
Саботаж нового энергобаланса приведет к утрате энергетической независимости - мнение
11:52
SSAB продлевает карантинные ограничения в Финляндии до сентября
11:37
Китай строит завод по переработке вторичного металла
11:18
Антиколомойский закон вступил в силу
11:03
Минэкоэнерго разделят на 2 министерства – Шмыгаль
10:52
Нафтогаз снизил июньские цены для промышленности
10:47
Toho Titanium сокращает выпуск титановой губки из-за кризиса в авиаотрасли
10:31
Китай ищет новые меры для поддержки экономики
10:27
Цены на нефть начали неделю ростом
10:14
Турция повысила пошлины на стальную продукцию
09:58
Северный ГОК инвестирует 470 млн грн в обновление техники
09:33
Япония выделит почти триллион долларов на борьбу с последствиями пандемии
09:20
Чехия открывает въезд для украинских заробитчан
08:57
В апреле Украина рухнула на 15-ю позицию в рейтинге Worldsteel
08:06
В середине мая китайские металлурги увеличили выплавку стали
22.05.20
18:36
Бизнес требует целевого использования средств экологического налога
18:20
Украина ввела пошлину в размере 51,52% на импорт китайских труб
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!