Кабмин хочет усилить промышленный блок и создать аграрное министерство

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство, также будет осуществлено усиление промышленного блока. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами", - подчеркнул он.
Также, по словам премьера, будет осуществлено усиление промышленного блока.
"Каким образом это делать, пока дискутируется - создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации" , - добавил Д.Шмыгаль.
Он отметил, что эти решения необходимо принимать решение как можно скорее из-за острой необходимости.
Напомним, сегодня сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды разделят на 2 профильных ведомства.