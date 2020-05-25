Переводы в Украину упадут в 2020 на 2 млрд долл. – НБУ В 2020 году переводы заробитчан в Украину составят 10 млрд долл., что на 2 млрд долл. меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.



"За 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину 12 млрд долл. США. Это более 8% ВВП. Из-за коронавируса и карантинных ограничений в текущем году переводы гастарбайтеров будут скромнее. Впрочем, все равно составят значительную сумму – около 10 млрд долл. США", - говорится в сообщении.



По оценкам НБУ, в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем около 2,5 млн граждан Украины.



Как сообщалось, по предварительным данным, объем частных зарубежных переводов в Украину в 2019 году составил 11,98 млрд долл.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



