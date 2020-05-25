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Переводы в Украину упадут в 2020 на 2 млрд долл. – НБУ

25.05.20 12:32 , Укринформ
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В 2020 году переводы заробитчан в Украину составят 10 млрд долл., что на 2 млрд долл. меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

"За 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину 12 млрд долл. США. Это более 8% ВВП. Из-за коронавируса и карантинных ограничений в текущем году переводы гастарбайтеров будут скромнее. Впрочем, все равно составят значительную сумму – около 10 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем около 2,5 млн граждан Украины.

Как сообщалось, по предварительным данным, объем частных зарубежных переводов в Украину в 2019 году составил 11,98 млрд долл.

МинПром

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