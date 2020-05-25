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Химики против отмены ограничений на импорт российских удобрений

25.05.20 12:20
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Отмена или смягчение ограничений в отношении российских минеральных удобрений является недопустимой, заявил вице-президент Союза химиков Игорь Гольченко.

"Российский химпром в 2019 году потерял от ограничений в торговле с Украиной более 500 млн дол. США. Кто выиграл от ограничительных мер? Украинский производитель и Украина! И сейчас будет выглядеть очень странной ситуация, если принятые решения украинских чиновников позволят вернуть российскому химпрому эти доходы. При этом, отобрав их у отечественных производителей, которые создают в Украине рабочие места и платят налоги в Украине", - сказал он.

По мнению вице-президента Союза химиков, призывы отменить ограничения являются откровенным лоббизмом российских производителей. "Сейчас мы видим откровенный лоббизм российских компаний с целью запустить импорт в страну под прикрытием якобы потребителей. Сегодня цены для потребителя что на украинскую продукцию, что на импортную уже не сильно отличаются. Теряют большой заработок трейдеры, которые торгуют импортными удобрениями, теряют импортеры", - сказал Гольченко.

ПО его данным, цена внутреннего рынка для конечного потребителя в Украине ниже, чем Польше, Сербии, Франции и Германии. А в первом квартале 2020 года отечественная химическая продукция начала теснить российскую на рынках Турции, Индии на Балканах.

Гольченко отмечает, что допуск российского импорта на украинский импорт может провести к снижению загрузки украинских заводов и сокращению рабочих мест, о которых так беспокоятся Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его данным, только на заводах по производству удобрений занято более 15 тысяч рабочих, а в целом химическая отрасль обеспечивает 102 тис. рабочих мест, в т.ч. 81 тыс. в смежных отраслях.

"Правительство много говорило о поддержке национального производителя, об индустриальном национализме. Сейчас, как раз, настал момент, когда нужно не говорить, а брать и сделать. Но вдруг остановились", - сказал вице-президент Союза химиков.

По мнению компании Group DF, общие квоты на импорт должны обеспечить загрузку украинских производителей минимум на 80%. Group DF также считает, что квоту для продукции из РФ выделять сегодня вообще не целесообразно.

МинПром

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