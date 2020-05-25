Химики против отмены ограничений на импорт российских удобрений Отмена или смягчение ограничений в отношении российских минеральных удобрений является недопустимой, заявил вице-президент Союза химиков Игорь Гольченко.



"Российский химпром в 2019 году потерял от ограничений в торговле с Украиной более 500 млн дол. США. Кто выиграл от ограничительных мер? Украинский производитель и Украина! И сейчас будет выглядеть очень странной ситуация, если принятые решения украинских чиновников позволят вернуть российскому химпрому эти доходы. При этом, отобрав их у отечественных производителей, которые создают в Украине рабочие места и платят налоги в Украине", - сказал он.



По мнению вице-президента Союза химиков, призывы отменить ограничения являются откровенным лоббизмом российских производителей. "Сейчас мы видим откровенный лоббизм российских компаний с целью запустить импорт в страну под прикрытием якобы потребителей. Сегодня цены для потребителя что на украинскую продукцию, что на импортную уже не сильно отличаются. Теряют большой заработок трейдеры, которые торгуют импортными удобрениями, теряют импортеры", - сказал Гольченко.



ПО его данным, цена внутреннего рынка для конечного потребителя в Украине ниже, чем Польше, Сербии, Франции и Германии. А в первом квартале 2020 года отечественная химическая продукция начала теснить российскую на рынках Турции, Индии на Балканах.



Гольченко отмечает, что допуск российского импорта на украинский импорт может провести к снижению загрузки украинских заводов и сокращению рабочих мест, о которых так беспокоятся Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.



По его данным, только на заводах по производству удобрений занято более 15 тысяч рабочих, а в целом химическая отрасль обеспечивает 102 тис. рабочих мест, в т.ч. 81 тыс. в смежных отраслях.



"Правительство много говорило о поддержке национального производителя, об индустриальном национализме. Сейчас, как раз, настал момент, когда нужно не говорить, а брать и сделать. Но вдруг остановились", - сказал вице-президент Союза химиков.



По мнению компании Group DF, общие квоты на импорт должны обеспечить загрузку украинских производителей минимум на 80%. Group DF также считает, что квоту для продукции из РФ выделять сегодня вообще не целесообразно.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



