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Саботаж нового энергобаланса приведет к утрате энергетической независимости - мнение

25.05.20 12:01
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Распространяемые в СМИ заявления о том, что правительство намерено уничтожить атомную генерацию являются откровенной ложью. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

Она подчеркнула, что новый энергобаланс предусматривает сокращение объемов электроэнергии не только атомной, но и тепловой генерации. "Причины я называла неоднократно. Экономический кризис и пандемия коронавируса привели к падению потребления электричества. Кризис также возник по причине импорта российской и белорусской электроэнергии, которая уничтожает отечественную генерацию", - отметила народный депутат.

В.Гриб также заявила, что атомная энергия вовсе не является самой дешевой, как это утверждают некоторые эксперты. "Подсчитывая стоимость атомного киловатта, нельзя забывать о модернизации энергоблоков. Это крайне недешевое "удовольствие". Я уже молчу об утилизации радиоактивных отходов. Сейчас этим никто не занимается. Но рано или поздно придется", - напомнил она.

Нардеп обратила внимание на то, что уже через два года появятся первые энергоблоки АЭС, которые отработают свой ресурс даже после капремонта. "Что с ними делать дальше - непонятно. Очередная модернизация – требует немалых финансовых затрат. Еще один важный момент – безопасность АЭС. Атомная генерация – очень инерционная. В неё, включая-отключая, не "поиграешь". А вот ТЭС в этом плане куда более гибкие. Поэтому все маневры на пиках происходят за счет тепловой", - акцентировала она.

"На заседаниях Антикризисного энергетического штаба как раз и решается вопрос будущего украинской генерации. А новый энергобаланс - это своеобразная палочка-выручалочка, его выполнение – путь к выходу из энергетического кризиса. Его саботаж или игнор приведет к утрате энергетической независимости нашей страны и к неминуемому повышению тарифов на электроэнергию", - предостерегает В.Гриб.

МинПром

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