Антиколомойский закон вступил в силу В Украине 23 мая вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", который сделает невозможным отмену решения Нацбанка о национализации банков.



Накануне, 22 мая, документ, являющийся одним из условий для новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, был опубликован в парламентском издании "Голос Украины". Согласно заключительным положениям он вступил в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.



Закон предусматривает комплекс изменений, направленных на усовершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления, и урегулирование особенностей судебного производства по делам относительно вывода банков из рынка.



Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков из рынка, направленные на усовершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также усовершенствование механизмов возможного участия государства в выводе банка из рынка.



Ожидается, что реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков из рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.



В частности, этот закон гарантирует неотвратимость вывода банков из рынка. В случае, если суд признает незаконным решение НБУ о выводе банка из рынка, процедура неплатежеспособности или ликвидации банка не прекращается. Итак, продажа активов и расчеты с вкладчиками и кредиторами банка будут продолжаться. Фактически закон разрешает убрать "белые пятна" в законодательстве, которые ранее позволяли судам реанимировать банки, выведенные из рынка из-за неплатежеспособности. Способность судов возвращать банки "к жизни" ограничена во многих странах, в том числе Евросоюзе.



Во-вторых, закон изменяет процедуру обжалования решений Национального банка и других государственных органов в процессе вывода банков из рынка. Суды не должны подменять собой Национальный банк.



В-третьих, законом четко определены предпосылки и процедура получения бывшими собственниками компенсации, если суд признает решение НБУ незаконным. Для того, чтобы процедура расчета компенсации была прозрачной и беспристрастной, основную роль в этом вопросе будет играть международно признанная аудиторская фирма.



В-четвертых, закон совершенствует процедуру принятия решений Национального банка.



В-пятых, у государства отныне больше опций, какими способами осуществлять национализацию банков при необходимости, включая инструменты по созданию переходного банка или передачу части портфеля обязательств и активов принимающему банку.



МинПром



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