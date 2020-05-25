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Цены на нефть начали неделю ростом

25.05.20 10:27
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Цены на нефть выросли в понедельник, восстановив потери начала сессии, спровоцированные опасениями об усилении трений между Вашингтоном и Пекином из-за нового законопроекта о национальной безопасности в Гонконге, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,3% до 35,22 долл. за баррель к 8.02 по киевскому времени. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI подорожали на 1,2% до 33,64 долл. за баррель. Оба контракта выросли за последние четыре недели, но за период с начала года снижаются примерно на 45%.

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водометы в воскресенье, чтобы разогнать тысячи людей, протестующих против плана Пекина ввести закон о национальной безопасности.

Введение нового закона о национальной безопасности в Гонконге может повлечь за собой создание баз спецслужб КНР в мировом финансовом центре, что вызвало опасения по поводу прямого контроля города китайскими властями и перспективы новых протестов.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу раскритиковал Китай за рассматриваемый им законопроект, назвав его безосновательным и катастрофическим и сказав, что закон может оказать влияние на особый торговый режим с США.

МинПром

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