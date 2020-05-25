Toho Titanium сокращает выпуск титановой губки из-за кризиса в авиаотрасли Японский производитель титановой губки Toho Titanium сообщает, что может продолжить сокращение данной продукции вследствие уменьшения притока заказов на титановую продукцию со стороны мировой авиастроительной отрасли.



Как отмечает компания, эпидемия коронавируса привела к резкому падению авиаперевозок. Но и в других отраслях, использующих титановую продукцию, в ближайшие месяцы будет сохраняться депрессивная обстановка.



Toho Titanium уменьшила на 10% выпуск титановой губки в мае, а теперь рассматривает возможность дальнейшего сокращения. Совокупная мощность двух заводов компании в Японии составляет 25,2 тыс. т в год.



Кроме того, компания ведет переговоры с саудовской компанией Advanced Metal Industries, совместно с которой она построила в Саудовской Аравии завод Yanbu. Ранее предполагалось, что он уже к концу 2020 г. выйдет на полную проектную мощность – 15,6 тыс. т в год. Очевидно, теперь это расширение планируется перенести на более поздний срок.



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