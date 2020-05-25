Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай ищет новые меры для поддержки экономики

25.05.20 10:31 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

В Пекине 22 мая началась работа очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), на которой были озвучены новые меры правительства КНР по поддержке национальной экономики.

Как отмечает министр промышленности и информационных технологий КНР Мяо Вэй, во втором полугодии национальная промышленность покажет более высокие результаты.

Для стимулирования этого роста китайское правительство предлагает ряд мероприятий. Так, для отраслей, пострадавших от коронавируса, малого и среднего бизнеса, введенные во время эпидемии коронавируса льготы по налогам и платежам будут продлены до конца текущего года. На 5% снижены тарифы на электроэнергию. В целом снижение затрат бизнеса в текущем году оценивается в 2,5 трлн юаней (более 350 млрд долл.).

Увеличить спрос на стальную продукцию в Китае могут и такие меры как расширение инфраструктурного строительства. В текущем году власти провинций могут выпустить специальные облигации на сумму 3,75 трлн юаней (около 530 млрд долл.) для финансирования таких проектов. Это на 1,6 трлн юаней больше, чем в прошлом году. Еще 600 млрд юаней на эти цели предусмотрено в государственном бюджете.

В ближайшие месяцы правительство КНР будет стимулировать дальнейшую модернизацию промышленной базы, что поддержит спрос на оборудование. Также Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) предложила запустить программу субсидируемого обмена старой бытовой техники (кондиционеров, холодильников и т.д.)

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:03
Минэкоэнерго разделят на 2 министерства – Шмыгаль
10:52
Нафтогаз снизил июньские цены для промышленности
10:47
Toho Titanium сокращает выпуск титановой губки из-за кризиса в авиаотрасли
10:27
Цены на нефть начали неделю ростом
10:14
Турция повысила пошлины на стальную продукцию
09:58
Северный ГОК инвестирует 470 млн грн в обновление техники
09:33
Япония выделит почти триллион долларов на борьбу с последствиями пандемии
09:20
Чехия открывает въезд для украинских заробитчан
08:57
В апреле Украина рухнула на 15-ю позицию в рейтинге Worldsteel
08:06
В середине мая китайские металлурги увеличили выплавку стали
22.05.20
18:36
Бизнес требует целевого использования средств экологического налога
18:20
Украина ввела пошлину в размере 51,52% на импорт китайских труб
17:51
Импорт электротехнической стали подрывает безопасность США
17:24
Эксперты ухудшили прогноз для европейского ВВП
17:09
Украина ежегодно теряет 1,5 млрд куб. м газа
16:45
Нацбанк заметил восстановление экономической активности
16:25
Европейские потребители снизили закупки плоского проката
16:12
С введением госрегулирования цены на продукты изменились незначительно
15:46
В Украине ускорился спад промышленного производства
15:35
Коломойский решил заработать на акцизах и пошлине на топливо – эксперт
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!