Китай ищет новые меры для поддержки экономики В Пекине 22 мая началась работа очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), на которой были озвучены новые меры правительства КНР по поддержке национальной экономики.



Как отмечает министр промышленности и информационных технологий КНР Мяо Вэй, во втором полугодии национальная промышленность покажет более высокие результаты.



Для стимулирования этого роста китайское правительство предлагает ряд мероприятий. Так, для отраслей, пострадавших от коронавируса, малого и среднего бизнеса, введенные во время эпидемии коронавируса льготы по налогам и платежам будут продлены до конца текущего года. На 5% снижены тарифы на электроэнергию. В целом снижение затрат бизнеса в текущем году оценивается в 2,5 трлн юаней (более 350 млрд долл.).



Увеличить спрос на стальную продукцию в Китае могут и такие меры как расширение инфраструктурного строительства. В текущем году власти провинций могут выпустить специальные облигации на сумму 3,75 трлн юаней (около 530 млрд долл.) для финансирования таких проектов. Это на 1,6 трлн юаней больше, чем в прошлом году. Еще 600 млрд юаней на эти цели предусмотрено в государственном бюджете.



В ближайшие месяцы правительство КНР будет стимулировать дальнейшую модернизацию промышленной базы, что поддержит спрос на оборудование. Также Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) предложила запустить программу субсидируемого обмена старой бытовой техники (кондиционеров, холодильников и т.д.)



МинПром



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