Северный ГОК инвестирует 470 млн грн в обновление техники

Северный горно-обогатительный комбинат, который входит в группу "Метинвест", инвестирует в обновление новой техники 470 млн грн. В частности, предприятие закупит экскаваторы с ковшом вместимостью 12 кубометров и полезной нагрузкой до 24 тонн.
По информации "Метинвеста", Анновский карьер предприятия начал обслуживать 12-ти кубовый экскаватор, а до конца года в горных работах задействуют уже 10 таких машин.
"Переход к эксплуатации новой техники в Анновском и Первомайском карьерах комбината проходит поэтапно. Уже закуплено пять ЭКГ-12, а в течение 2020 года будет приобретено еще пять таких экскаваторов", - констатирует пресс-служба.
При этом уточняется, что производительность нового экскаватора на 20% выше, чем у машин, которые использовались на выемке вскрыши ранее - годовой объем отгрузки достигает 4 млн куб. м горной массы.
Ранее "Метинвест" сообщал, что в Анновском карьере СевГОКа завершили сборку экскаватора с ковшом вместимостью 12 кубометров и полезной нагрузкой до 24 тонн.
"Это пятый ЭКГ, приобретенный комбинатом в рамках инвестпрограммы 2019 года. Производительность экскаватора в среднем на 20% выше, чем у 10-кубовых ЭКГ. Поэтому их используют на вскрышных работах. Оборудование из высокопрочной стали обеспечивают стабильную работу при больших нагрузках и любой погоде", - отмечалось тогда в информации компании. При этом констатировалось, что инвестиции "Метинвеста" на тот момент составляли 141,7 млн грн.