Чехия открывает въезд для украинских заробитчан Диппредставительства Чехии в Украине начали прием заявок на выдачу виз для отдельных работников из Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Чехии.



Генеральное консульство во Львове уже начало принимать визовые анкеты и документы. Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел уже со следующей недели.



Основное внимание будут уделять выдачи сезонных рабочих виз. Работники сферы здравоохранения, социальных служб и ученые также могут подать заявку на получение визы.



"После серии переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Цель состоит в том, чтобы помочь чешской системе здравоохранения и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за границы", - отметил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.



Также в Чехии смогут подать заявление на продление временного проживания студенты и их родственники, которые сейчас живут в стране.



Подача документов с помощью визовых центров в Украине пока невозможна, потому что украинские власти в связи с карантином пока не разрешили возобновить их работу.



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