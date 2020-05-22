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Бизнес требует целевого использования средств экологического налога

22.05.20 18:36
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Украине необходим понятный механизм расходования средств экологического налога. Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

ЕБА отмечает, что ставки экологического налога выросли почти в 25 раз за последний год. Однако, средства, которые должны, в частности, использоваться на реализацию мероприятий по ликвидации и уменьшению влияния на окружающую среду идут на виды деятельности, которые не совсем соответствуют компенсационной функции эконалога.

По состоянию на сегодня в Верховной Раде зарегистрировано 5 законопроектов о внесении изменений в механизм сбора и использования эконалогу - №2367, №2367-1, №2367-2, №2465 и №2465-1.

По мнению бизнеса, каждый из этих документов имеет свои отдельные рациональные предложения, но ни один из них не может быть принят в качестве основы для реформирования экологического налогообложения. Поэтому, стоит вcе же работать не над количеством, а за качеством законодательных инициатив - чтобы разработать действительно действенную систему и обеспечить рациональное использование средств, которые платит бизнес в бюджет через эконалог.

Поэтому, Европейская Бизнес Ассоциация предлагает консолидировать эффективные предложения из всех 5 законопроектив в одном согласованном проект закона. Так, по мнению бизнеса, важно предусмотреть 5 ключевых факторов, речь идет о:

- Обеспечении целевого использования поступлений от эконалога как финансового инструмента поддержки (со стороны государства) и стимулирования к модернизации предприятий и природоохранных мероприятий;
- Увеличении доли зачисления средств эконалога в местные бюджеты в пропорции 70% - местные бюджеты, 30% - госбюджет и исключительно через специальные фонды;
- Возможности бизнеса использовать до 70% эконалога на инвестиции в природоохранные проекты в регионах присутствия, через механизм уменьшения начисленной по результатам отчетного периода суммы эконалога на сумму произведенных расходов и капитальных инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и предотвращения, сокращения или ликвидации загрязнения соответствующими источниками загрязнения;
- Актуализации перечня природоохранных мероприятий, предусмотренных постановлением Кабмина, за счет таких европейских практик, как управление энергетическими ресурсами, внедрение тепло- и энергосберегающих технологий, строительство и ремонт дорог с использованием отходов промышленности и т.д.;
- Введении временного моратория на повышение ставки эконалога до конца 2021 и принятия дальнейших решений о повышении на основе долгосрочного прогнозирования экономических, социальных и экологических последствий.

Бизнес призывает народных депутатов учесть эти предложения, чтобы запустить качественную систему налогообложении и чтобы 3,9 млрд грн экологических налогов, уплаченные бизнесом прошлого года, получили целевое использование.

МинПром

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