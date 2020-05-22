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Украина ввела пошлину в размере 51,52% на импорт китайских труб

22.05.20 18:20
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Украина ввела пошлину в размере 51,52% на импорт стальных бесшовных горячедеформированных труб, происхождением из Китайской Народной Республики. Соответствующее решение Межведомственная комиссия по международной торговле приняла 22 мая, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Только для двух групп компаний устанавливается 0% пошлина на отдельные узкие товарные группы, которые либо вообще не производятся в Украине или имеют очень незначительные объемы производства", - говорится в сообщении.

Также МКМТ продлило действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на импорт в Украину изделий, изготовленных из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации) происхождением из Китая в связи с истечением срока их применения.

Напомним, МКМТ начала расследование импорта китайских стальных бесшовных горячедеформированных труб 14 мая 2019 года.

Как отмечалось в жалобе украинского производителя, в 2015-2018 годах китайские трубы были дешевле аналогичного товара отечественного производства. Более того, в 2018 году импортные цены были ниже себестоимости украинских труб. Всего с 2015 по 2018 год объем импорта китайских труб вырос в 4,5 раза - на 356%.

МинПром

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