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Украина ввела пошлину в размере 51,52% на импорт китайских труб
22.05.20 18:20
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Украина ввела пошлину в размере 51,52% на импорт стальных бесшовных горячедеформированных труб, происхождением из Китайской Народной Республики. Соответствующее решение Межведомственная комиссия по международной торговле приняла 22 мая, сообщает пресс-служба Минэкономики.
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Чем лучше развит внутренний рынок стали, тем проще металлургам любой страны переносить периодически повторяющиеся спады на глобальной арене. В Украине с этим традиционно было неважно, а по итогам прошлого года ситуация ухудшилась: потребление металлопродукции сокращается, а импортеры продолжают наращивать свою долю даже на падающем рынке.
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