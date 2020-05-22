Импорт электротехнической стали подрывает безопасность США Министерство торговли США инициировало защитное расследование по соображениям национальной безопасности в отношении электротехнической стали (пластин и ленточных сердечников для трансформаторов, электрических трансформаторов и дросселей) независимо от страны происхождения и экспорта. Уведомление о начале расследования опубликовано в Федеральном реестре США 19 мая 2020 года.



Комментарии по расследованию можно разместить на Федеральном портале США по обсуждению проектов нормативных правовых актов (Federal eRulemaking Portal, расследование № BIS-2020-0015) до 9 июня 2020 года.



"Гарантированные внутренние поставки этих продуктов позволяют Соединенным Штатам реагировать на крупные перебои в подаче электроэнергии, затрагивающие гражданское население, критическую инфраструктуру и возможности оборонного промышленного производства США", - отметили в Министерстве торговли США.



МинПром



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