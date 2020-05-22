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Импорт электротехнической стали подрывает безопасность США
22.05.20 17:51 , МеталлургПром
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Министерство торговли США инициировало защитное расследование по соображениям национальной безопасности в отношении электротехнической стали (пластин и ленточных сердечников для трансформаторов, электрических трансформаторов и дросселей) независимо от страны происхождения и экспорта. Уведомление о начале расследования опубликовано в Федеральном реестре США 19 мая 2020 года.
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