Украина ежегодно теряет 1,5 млрд куб. м газа Ежегодные технологические потери газа в распределительных сетях Украины составляют порядка 1,5 млрд кубометров. Об этом сообщил директор РГК Олег Никоноров в интервью международному агентству ICIS, передает БизнесЦензор.



Глава компании отметил, что действующие мощности газораспределительной системы Украины составляют более 100 млрд кубометров газа в год. Реальное же распределение газа по этой системе в четыре раза ниже и не превышает 25 млрд куб. м в год.



О.Никоноров подчеркнул, что на этом фоне ежегодная потребность в технологическом газе в 1,5 млрд куб. м представляет весомую долю. В странах восточной Европы данный показатель в среднем в 2 раза меньше.



Директор РГК назвал основной причиной таких показателей отсутствие необходимых инвестиций в реконструкцию газораспределительных систем на протяжении последних 20 лет.



По данным компании, в Польше и Чехии инвестиции в газовые сети составляют 40-50 евро в год на каждого потребителя газа. В Украине инвестиции около 1 евро на одного потребителя в год.



"Тариф на распределение газа у нас в три раза меньше, чем в странах Центральной и Восточной Европы", – констатировал О.Никоноров.



Кроме того, на протяжении последних 6 лет тариф на распределение покрывал не более 70% фактических затрат Операторов ГРМ, что привело к их хронической убыточности, добавил глава компании. Так, по итогам 6 лет общие убытки операторов ГРМ работающих под брендом РГК достигли 17,5 млрд грн, а в целом по Украине данная цифра может достигать 25-26 млрд грн.



О.Никоноров отметил, что привлечь необходимые инвестиции в отрасль и повысить операционную эффективность украинской газораспределительной системы позволит переход на стимулирующее тарифообразование.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



