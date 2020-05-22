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Украина ежегодно теряет 1,5 млрд куб. м газа

22.05.20 17:09 , Бизнес Цензор
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Ежегодные технологические потери газа в распределительных сетях Украины составляют порядка 1,5 млрд кубометров. Об этом сообщил директор РГК Олег Никоноров в интервью международному агентству ICIS, передает БизнесЦензор.

Глава компании отметил, что действующие мощности газораспределительной системы Украины составляют более 100 млрд кубометров газа в год. Реальное же распределение газа по этой системе в четыре раза ниже и не превышает 25 млрд куб. м в год.

О.Никоноров подчеркнул, что на этом фоне ежегодная потребность в технологическом газе в 1,5 млрд куб. м представляет весомую долю. В странах восточной Европы данный показатель в среднем в 2 раза меньше.

Директор РГК назвал основной причиной таких показателей отсутствие необходимых инвестиций в реконструкцию газораспределительных систем на протяжении последних 20 лет.

По данным компании, в Польше и Чехии инвестиции в газовые сети составляют 40-50 евро в год на каждого потребителя газа. В Украине инвестиции около 1 евро на одного потребителя в год.

"Тариф на распределение газа у нас в три раза меньше, чем в странах Центральной и Восточной Европы", – констатировал О.Никоноров.

Кроме того, на протяжении последних 6 лет тариф на распределение покрывал не более 70% фактических затрат Операторов ГРМ, что привело к их хронической убыточности, добавил глава компании. Так, по итогам 6 лет общие убытки операторов ГРМ работающих под брендом РГК достигли 17,5 млрд грн, а в целом по Украине данная цифра может достигать 25-26 млрд грн.

О.Никоноров отметил, что привлечь необходимые инвестиции в отрасль и повысить операционную эффективность украинской газораспределительной системы позволит переход на стимулирующее тарифообразование.

МинПром

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