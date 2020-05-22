Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

С введением госрегулирования цены на продукты изменились незначительно

22.05.20 16:12 , РБК Украина
печать
размер текста:

Изменение цен на продукты питания, в отношении которых введено государственное регулирование, в течение 15-21 мая было незначительным. Некоторые продукты дорожают, некоторые дешевеют. Об этом говорится в Экономическом обзоре недели Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, с 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен, которе обязывает ритейлеров заранее декларировать рост розничных цен для определенного перечня продуктов питания и медицинских товаров.

"По данным из онлайн-супермаркетов в течение апреля-мая изменение цен на большинство таких товаров не превышало 3% за неделю, а стоимость некоторых из них даже снижалась", - говорится в обзоре.

В НБУ отмечают, что в целом в течение последней недели цены на продукты питания незначительно повысились. В частности, дорожали фрукты под воздействием сокращения предложения, а также говядина и некоторые крупы.

Напомним, постановление Кабинета министров № 341 о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения вступило в силу 18 мая.

Отметим, Кабинет министров Украины постановлением от 22 апреля ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.

В перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость, попали: крупа гречневая, сахар песок, мука пшеничная (высший сорт), макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной отечественного производства), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная без газа, масло сливочное жирностью 72,5%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
Украина продлила антидемпинговое расследование по импорту труб из Китая
17:51
Импорт электротехнической стали подрывает безопасность США
17:24
Эксперты ухудшили прогноз для европейского ВВП
17:09
Украина ежегодно теряет 1,5 млрд куб. м газа
16:45
Нацбанк заметил восстановление экономической активности
16:25
Европейские потребители снизили закупки плоского проката
15:46
В Украине ускорился спад промышленного производства
15:35
Коломойский решил заработать на акцизах и пошлине на топливо – эксперт
15:15
Зеленский хочет вывести из тени трудовую миграцию
14:54
Американские миллиардеры стали богаче во время короновируса
14:48
Nissan уволит 20 тыс. рабочих по всему миру
14:32
В 2020 году экспорт из Украины может упасть на 8% и более
14:12
Турецкие экспортеры стали подадут иск против расследования ЕС
13:53
За апрель банки Украины получили рекордную прибыль
13:37
62% украинских компаний думают о переходе на удаленную работу
13:25
Бразильские рудари намерены увеличить производство после окончания пандемии
13:15
В Украине снизилось и производство, и потребление энергии
12:57
Аграрии перекрыли автомагистрали, протестуя против квот на импорт удобрений
12:45
Кабмин обнародовал постановление об адаптивном карантине
12:33
Зеленский подписал закон, ужесточающий контроль за уплатой налогов
21.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!