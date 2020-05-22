С введением госрегулирования цены на продукты изменились незначительно Изменение цен на продукты питания, в отношении которых введено государственное регулирование, в течение 15-21 мая было незначительным. Некоторые продукты дорожают, некоторые дешевеют. Об этом говорится в Экономическом обзоре недели Национального банка Украины.



Как отмечается в обзоре, с 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен, которе обязывает ритейлеров заранее декларировать рост розничных цен для определенного перечня продуктов питания и медицинских товаров.



"По данным из онлайн-супермаркетов в течение апреля-мая изменение цен на большинство таких товаров не превышало 3% за неделю, а стоимость некоторых из них даже снижалась", - говорится в обзоре.



В НБУ отмечают, что в целом в течение последней недели цены на продукты питания незначительно повысились. В частности, дорожали фрукты под воздействием сокращения предложения, а также говядина и некоторые крупы.



Напомним, постановление Кабинета министров № 341 о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения вступило в силу 18 мая.



Отметим, Кабинет министров Украины постановлением от 22 апреля ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.



В перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость, попали: крупа гречневая, сахар песок, мука пшеничная (высший сорт), макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной отечественного производства), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная без газа, масло сливочное жирностью 72,5%.



МинПром



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