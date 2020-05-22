Европейские потребители снизили закупки плоского проката Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd, европейские покупатели плоского проката, в настоящее время закупают минимальные количества из-за мер по пандемии Covid-19 и мер по локализации, введенных властями в отдельных странах. Это привело к тому, что в последние недели количество сделок между покупателями и продавцами сократилось. Однако ясно, что базовые цены имеют тенденцию к снижению довольно быстро.



До того, как начался вирус, большинство производителей стали делали заказы до конца второго квартала. Однако покупатели теперь просят отложить некоторые из этих заказов. Более того, компании неохотно принимают новые форвардные заказы из-за угрозы длительного экономического спада. Покупатели должны четко видеть будущий спрос, прежде чем возобновятся обычные процедуры покупки.



Европейские заводы начали снижать цены в ответ на снижение уровня деловой активности. Тем не менее, у производителей мало стимулов для дальнейшего снижения цен, так как мало заказов. Кроме того, на прибыль компаний уже влияют высокие производственные затраты, вызванные неэффективными объемами прокатки. Ожидается, что производство стали в европейских странах-производителях стали во втором квартале 2020 года сократится на 28% в годовом исчислении.



Дешевые предложения от зарубежных поставщиков являются еще одним фактором, оказывающим негативное давление на местную стоимость продаж. Европейская сталелитейная ассоциация Eurofer попросила Европейскую комиссию ужесточить действующие меры по защите импорта из-за падения спроса в сталелитейном секторе, вызванного коронавирусом.



Eurofer предлагает сократить существующие импортные квоты на второй и третий кварталы на целых 75%, при этом дальнейший анализ будет проведен в последнем квартале 2020 года и первом квартале 2021 года.



Многие производители стали и переработчики критически относятся к этому подходу. Вполне возможно, что только угроза сокращения квот может сдерживать предложения по импорту или побуждать покупателей из ЕС проявлять больше нежелания занимать позиции по закупкам за рубежом.



МинПром



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