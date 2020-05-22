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Коломойский решил заработать на акцизах и пошлине на топливо – эксперт

22.05.20 15:35 , Бизнес Цензор
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Повышение акциза на сжиженный газ и введение пошлины на дизтопливо выгодно олигарху Игорю Коломойскому. Об этом заявил заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн, передает БизнесЦензор.

По словам А.Куюна, повышение акциза и введение пошлины приведет к росту цен на автогаз и дизель, причем независимо от того, импортируются они или производятся в Украине.

"Любой акциз – это непрямой налог. Он ложится прямо в цены. Такая экономическая теория и практика, тут без вариантов. Аналогично пошлина – это, что бы кто бы там не говорил, способ приподнять цену импорта. И ровно на эту же величину поднимется цена на внутреннем рынке", - объяснил А.Куюн.

По его мнению, принятие этого решения лоббирует группа "Приват", которая контролирует  (его оператором является "Укртатнафта"), поскольку подорожание импортного топлива позволит им больше зарабатывать.

"Просто люди хотят торговать дороже, сделать альтернативу своему топливу дороже. И, соответственно, дороже продавать, больше зарабатывать. Таким образом, в такую обертку зашивается поддержка национального производителя, абсолютно частного, на которого нет никаких рычагов влияния… В данном случае нам всем предлагают профинансировать улучшение состояния группы "Приват", - объяснил А.Куюн.

Напомним, в декабре "Укртатнафта" И.Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ. Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат Ольга Василевская-Смаглюк, ранее долгое время работавшая на телеканале "1+1" И.Коломойского.

Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана.

Сегодня Межведомственная комиссия по международной торговле должна поставить точку по данной инициативе. В свою очередь, с резкой критикой комиссии выступил депутат Александр Дубинский, близкий к И.Коломойскому. По его информации, Министерство считает, что для введения пошлин нет достаточных полномочий.

Ранее директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин заявил, что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо приведет к росту цен на заправках и ударит по наименее платежеспособным украинцам.

МинПром

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