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Зеленский хочет вывести из тени трудовую миграцию

22.05.20 15:15 , Бизнес Цензор
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Власти Украины планируют добиться вывода из тени процесса трудовой миграции, установив требования к трудоустройству украинцев за рубежом. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время телефонного разговора с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе разговора президент Финляндии поблагодарил украинскую сторону за эффективное взаимодействие в вопросе обеспечения участия граждан Украины в сезонных аграрных работах в этой стране.

"Хочу подтвердить, что наша позиция базируется на обеспечении условий безопасности украинцев в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции, установлении четких и прозрачных рамок для легального трудоустройства украинцев за рубежом. Очень ценю, что с Финляндией есть договоренность о легальных контрактах на срок более трех месяцев, оформление медицинского страхования и комфортного прохождения карантина", – заявил В.Зеленский.

Президент Украины также отметил, что сезонное сотрудничество становится важным направлением двустороннего взаимодействия и украинская сторона уже предложила властям Финляндии подписать межправительственное соглашение о трудовой миграции.

"Украина передала на рассмотрение финской стороны проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию", – сказал В.Зеленский.

Как сообщалось, ранее президент Украины назвал условием для выезда работников за границу предоставление страной-заказчиком контракта на работу минимум на три месяца, что не позволит работать украинцам в странах ЕС в рамках безвизового режима.

МинПром

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