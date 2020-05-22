Американские миллиардеры стали богаче во время короновируса Американские миллиардеры за два месяца в условиях пандемии COVID-19 увеличили свое состояние на 434 млрд долл., или на 15%, говорится в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. Для анализа был выбран период с 18 марта по 19 мая, исследование проводилось на основе данных Forbes.



Совокупное состояние миллиардеров (более 600 человек) в период пандемии выросло с 2,948 трлн долл. до 3,382 трлн долл. Пять богатейших людей — Джефф Безос (основатель Amazon), Билл Гейтс (основатель Microsoft), Марк Цукерберг (основатель Facebook), Уоррен Баффет (глава Berkshire Hathaway) и Ларри Эллисон (сооснователь Oracle) — увеличили свое состояние на 75,5 млрд долл., или на 19%, это 21% от общего прироста.



В исследовании отмечается, что в марте в списке миллиардеров было 614 человек, за два месяца их число выросло до 630. Среди новичков — американский рэп-исполнитель Канье Уэст.



Напомним, США находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, их количество превысило 1,57 млн.



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