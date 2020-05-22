Nissan уволит 20 тыс. рабочих по всему миру Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. планирует сократить более 20 тыс. рабочих мест по всему миру на фоне масштабного кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает новостное агентство Kyodo News.



Резкое падение спроса на автомобили вынуждает Nissan сокращать производство, а также рассматривать меры реструктуризации операций.



По данным Kyodo, сокращение рабочих мест является частью среднесрочного плана реорганизации бизнеса, о котором Nissan объявит 28 мая одновременно с публикацией отчетности за финансовый год, завершившийся в марте.



В конце апреля автопроизводитель сообщил, что, вероятно, зафиксировал чистый убыток по итогам финансового года впервые за 11 лет в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса.



Nissan намерен сократить ежегодные расходы на 300 млрд иен (2,8 млрд долл.) в рамках реорганизации бизнеса, сообщил источник агентства. Кроме того, по словам источника, автопроизводитель зафиксирует разовые списания в связи с реструктуризацией.



Среди других мер, рассматриваемых Nissan, - ликвидация бренда Datsun, остановка одной из производственных линий в дополнение к недавнему закрытию операций в Индонезии, а также сокращение расходов на рекламу и R&D, сообщил источник.



Nissan находится в сложной ситуации с момента ареста бывшего председателя совета директоров компании Карлоса Гона в ноябре 2018 года. Вслед за этим в руководстве Nissan был произведен ряд перестановок. В частности, гендиректором компании был назначен Макото Учида, сменивший на этом посту Хирото Саикаву в октябре прошлого года. Главным операционным директором стал Ашвани Гупта.



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