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В Украине снизилось и производство, и потребление энергии

22.05.20 13:15 , Интерфакс-Украина
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Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-апреле 2020 года сократилось на 8,1% (на 4,52 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 51,54 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает Интерфакс-Украина.

В частности, атомные электростанции (АЭС) за четыре месяца снизили выработку электроэнергии на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 28,89 млрд кВт-ч.

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 21,1% – до 16,52 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 28,2% – до 11,24 млрд кВт-ч, ТЭЦ и КУ – на 0,3%, до 5,28 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 23,7% – до 2,28 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 16,3% – до 611,2 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,5 раза – до 3,24 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 56,1% (в январе-апреле 2019 года – 54%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,1% (37,4%), ГЭС и ГАЭС – 4,4% (5,3%), блок-станций – 1,2% (0,9%), альтернативных источников – 6,3% (2,3%).

В том числе в апреле 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 9,8% (на 1,22 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 11,17 млрд кВт-ч.

В то же время потребление электроэнергии в Украине в январе-апреле 2020 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 5,8% (на 3,12 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 50,81 млрд кВт-ч.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за четыре месяца уменьшилось на 5% (на 2,17 млрд кВт-ч) – до 40,77 млрд кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 6,6% – до 16,29 млрд кВт-ч.

Население страны в январе-апреле 2020 года потребило 13,11 млрд кВт-ч (-0,9%), коммунально-бытовые потребители – 5,1 млрд кВт-ч (-8,8%), другие непромышленные потребители – 2,65 млрд кВт-ч (-3,9%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам четырех месяцев снизилась до 40% с 40,6%, а доля населения увеличилась – до 32,2% с 30,8%.

В том числе в апреле 2020 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 7% (на 835,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 11,09 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 7,8% (на 763,1 млн кВт-ч), до 9,03 млрд кВт-ч.

МинПром

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