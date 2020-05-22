Аграрии перекрыли автомагистрали, протестуя против квот на импорт удобрений Аграрии Украины сегодня вышли на автомагистрали страны для протеста против намерений Минэкономики ввести квоты на импорт удобрений в Украину. Об этом сообщила пресс-служба ВАС (Всеукраинский аграрный совет).



Как отмечается, о возможности внедрения квот стало известно еще в августе 2019 года, когда Межведомственной комиссией по вопросам международной торговли (МКМТ) было инициировано расследование относительно импорта в Украину азотных удобрений. Речь идет об импорте из стран-торговых партнеров Украины - страны ЕС, Персидского залива, Северной Африки, а также Турции, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Китая, США.



По информации ВАС, основными инициаторами данного расследования выступили предприятия, входящие в группу компаний "Остхем" Дмитрия Фирташа и "ДнепроАзот" Игоря Коломойского.



Как сообщалось, в июне 2019 года Антимонопольный комитет Украины признал, что группа "Остхем" является монополистом на рынке азотных удобрений и злоупотребляет своим монопольным положением. В свою очередь, ограничение импорта удобрений из других стран только укрепит ее монополию и позволит и в дальнейшем диктовать аграриям цены на удобрения.



В ВАС отмечают, что импорт удобрений, создавая конкуренцию на рынке, сдерживал запросы монополиста, однако, цены внутреннего рынка все равно превышали мировые. В настоящее время цены на азотные удобрения (КАС, карбамид, аммиачная селитра) на внутриукраинском рынке превышают мировые в среднем на 30%. Однако, если брать отдельные позиции, например, аммиачную селитру, где "Остхем" является абсолютным монополистом, то ее цена выше на 43%. А карбамид "Остхем" украинским аграриям продает по 217 долл. за тонну, а в Испанию экспортирует по 200 долл., хотя должно быть наоборот. Ранее же украинские аграрии за отечественные удобрения вынуждены были вообще переплачивать на 50%, 100% и даже больше.



Впрочем, введение квот на импорт удобрений - это риск введения ограничений в ответ на импорт из Украины, например, сокращение квот и импорт украинских продуктов питания, чего так настойчиво добиваются европейские фермеры.



Именно поэтому аграрии категорически против данного решения и вышли на акцию протеста на автомагистралях.



МинПром



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