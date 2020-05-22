Кабмин обнародовал постановление об адаптивном карантине Кабинет министров продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.



Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №392 от 20 мая обнародовано на официальном правительственном портале.



Постановлением местным властям переданы полномочия как по ослаблению, так и по введению новых ограничений.



Ослабление противоэпидемических мероприятий возможно на территории регионов, которые одновременно отвечают трем признакам: общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения составляет менее 12 человек, загруженность коек для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет более 12 на 100 тыс. населения за неделю.



В регионах, которые соответствуют этим трем критериям, местные комиссии по чрезвычайным ситуациям с 22 мая могут разрешить:



проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек;

проведение религиозных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 10 кв. м площади здания;.

деятельность гостиниц (кроме функционирования ресторанов в гостиницах);

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и международном сообщении при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения;.



с 25 мая:



перевозки пассажиров метрополитена при условии обеспечения перевозчиком контроля за использованием средств индивидуальной защиты;

посещения учреждений дошкольного образования;



с 1 июня:



работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек);

посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях;

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) между регионами;

межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом между регионами;



с 10 июня:



деятельность заведений питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м площади помещения;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;



Кроме того, с 15 июня планируется возобновить регулярные авиаперевозки.



Как сообщалось, исходя из установленных постановлением критериев, по данным Минздрава, ко второму этапу послабления карантина готовы Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.



К выходу из карантина не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.



МинПром



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