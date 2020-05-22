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Кабмин обнародовал постановление об адаптивном карантине

22.05.20 12:45 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №392 от 20 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Постановлением местным властям переданы полномочия как по ослаблению, так и по введению новых ограничений.

Ослабление противоэпидемических мероприятий возможно на территории регионов, которые одновременно отвечают трем признакам: общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения составляет менее 12 человек, загруженность коек для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет более 12 на 100 тыс. населения за неделю.

В регионах, которые соответствуют этим трем критериям, местные комиссии по чрезвычайным ситуациям с 22 мая могут разрешить:

проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек;
проведение религиозных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 10 кв. м площади здания;.
деятельность гостиниц (кроме функционирования ресторанов в гостиницах);
регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и международном сообщении при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения;.

с 25 мая:

перевозки пассажиров метрополитена при условии обеспечения перевозчиком контроля за использованием средств индивидуальной защиты;
посещения учреждений дошкольного образования;

с 1 июня:

работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек);
посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях;
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) между регионами;
межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом между регионами;

с 10 июня:

деятельность заведений питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м площади помещения;
деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

Кроме того, с 15 июня планируется возобновить регулярные авиаперевозки.

Как сообщалось, исходя из установленных постановлением критериев, по данным Минздрава, ко второму этапу послабления карантина готовы Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

К выходу из карантина не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

МинПром

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