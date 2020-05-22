Зеленский подписал закон, ужесточающий контроль за уплатой налогов Президент Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает контроль за уплатой налогов. Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.



Документ предусматривает расширение прав контролирующих органов, ужесточение правил налогообложения, введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний.



Закон вводит в украинское законодательство категорию "контролируемая иностранная компания".



Это компания, в которой резидент владеет долей в юрлице-нерезиденте в размере более 50%, или владеет долей в размере более 10%, при условии, что несколько физлиц и / или юрлиц будучи резидентами Украины владеют долями в иностранном юрлице, размер которых в совокупности составляет более 50%, или отдельно или вместе с другими резидентами Украины.



Эксперты отмечают, что со вступлением в силу данного закона такие собственники должны будут подавать информацию о таких компаниях в Налоговую службу.



Также необходимо будет подавать финотчет компании по международным стандартам и налоговую декларацию, даже если юрисдикция самой компании не требует составления такого отчета.



В части администрирования налогов указанным законом: введен в пределах Налогового кодекса принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения; определены требования к правильности решения контролирующих органов о наложении штрафов; закреплен перечень налоговых правонарушений контролирующих органов; закреплена материальная ответственность органа за неправомерные действия его должностных лиц и невиновную ответственность контролирующих органов.



В части имплементации положений Плана действий BEPS указанными законопроектами: введена концепция налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица; введена трехуровневая структура документации для международных групп компаний, которая включает в себя документацию по трансфертному ценообразованию (локальный файл), глобальную документацию (мастер-файл) и отчет в разрезе стран (country-by-country reporting).



Также имплементированы положения 8-10 шагов плана BEPS по контролю за распределением функций, рисков и нематериальных активов внутри группы компаний, совершенствование правил для операций с сырьевыми товарами путем исключения ограничения на применение исключительно биржевых котировок определенных бирж и предоставление возможности использовать котировочные цены на такие товары.



Определен порядок проведения процедуры взаимного согласования, предусматривающий механизм подачи заявления на рассмотрение дела по процедуре взаимного согласования, требования к такому заявлению, порядок действий компетентного органа и т.д.



Введена концепция налогообложения приравненных к дивидендам платежей, предусматривающая корректировку по методологии и процедурам, предусмотренным для контроля за трансфертным ценообразованием, при осуществлении операций с нерезидентами.



В части местных налогов и сборов значений документом: введена унифицированная форма информации о ставках и льготах по всем местным налогам и сборам и порядка предоставления ее органами местного самоуправления в контролирующие органы; отменена обязанность органов местного самоуправления по ежегодному принятию решений об установлении местных налогов и сборов; отменены льготы по плате за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка на территории населенных пунктов на линии соприкосновения.



Кроме того, вносятся изменения в вопросах налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, рентной платы и т.д.



Одновременно с подписанием закона президент передал парламенту пакет предложений по внесению изменений в его текст.



Эти изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами и бизнесом.



Как сообщалось, 16 января Верховная Рада усилила контроль за уплатой налогов. За принятие во втором чтении соответствующего законопроектов №1209-1 и №1210 проголосовали 256 депутатов



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