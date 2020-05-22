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Импорт электроэнергии надо возобновить – НКРЭКУ

22.05.20 12:07 , Бизнес Цензор
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Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выступает за возобновление импорта электроэнергии из России и Беларуси после снятия карантина, чтобы обеспечить на рынке конкуренцию. Об этом глава регулятора Валерий Тарасюк сказал в интервью БизнесЦензору.

"Мы смотрим на импорт как на элемент конкурентной среды. Мера по его ограничению была вызвана исключительно кризисом в связи с пандемией COVID-19. После преодоления кризиса я считаю необходимым разрешать импорт для обеспечения конкуренции. Особенно это важно для нашего высококонцентрированного рынка генерации", - сказал он.

В.Тарасюк подчеркнул, что запрет импорта был введен регулятором только на время карантина. Также он отметил, что импорт как таковой стал возможен после вступления в силу закона "О рынке электроэнергии". Следовательно, Верховная Рада может как разрешить, так и запретить поставки электричества из-за границы.

Как известно, НКРЭКУ утвердила для участников рынка электрической энергии ряд мер, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования в условиях карантина предприятий, поставляющих э/э населению и малым небытовым потребителям. Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии 8 апреля.

Документ предусматривает среди прочего временное прекращение импорта э/э из Российской Федерации и Беларуси.

МинПром

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