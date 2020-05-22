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С 1 июля Укрзализныця будет возить грузы по новому договору

22.05.20 11:25 , УНИАН
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АО "Укрзализныця" доработала положения нового договора на перевозку грузов и вводит его в действие с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрзализныця" в тесном сотрудничестве с абсолютно всеми заинтересованными сторонами - представителями бизнеса и их объединениями, министерствами, Антимонопольным комитетом Украины и другими ведомствами - доработала новый договор о предоставлении услуг по организации перевозки грузов и вводит его в действие 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что публичное обсуждение условий сотрудничества с заказчиками услуг грузовых перевозок было начато еще в апреле 2019 года, но в последнее время был проведен целый ряд переговоров в широком кругу заказчиков услуг грузоперевозок, их объединений, специалистов и контролирующих органов.

"Конечный вариант договора максимально отвечает интересам участников перевозочного процесса. Подчеркиваем, что, несмотря на проводимую работу, "Укрзализныця" призывает все заинтересованные стороны продолжить всестороннее сотрудничество, ведь наша общая главная цель - устойчивый, бесперебойный процесс грузовых перевозок по лучшим образцам ведения бизнеса", - сообщила в пресс-службе.

МинПром

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