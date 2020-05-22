Япония сократила выпуск стали на 25% В январе-апреле 2020 года Япония сократила производство углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6%, до 30,730 млн т, чугуна - на 5,9%, до 23,325 млн т, говорится в материалах Japan Iron and Steel Federation (JISF).



При этом в апреле японское производство стали обвалилось в годовом исчислении на 24,5%, до 6,617 млн т, по сравнению с мартом - на 16,8%.



За 4 месяца Япония сократила производство горячекатаной металлопродукции к АППГ на 10,3%, до 26,894 млн. т. В частности, выпуск г/к метпродукции из ординарных сортов стали снизился на 8%, до 21,415 млн т, спецсталей - на 18%, до 5,479 млн т.



Так, изготовление горячекатаной широкой полосы уменьшилось на 2,7%, до 12,833 млн т, холоднокатаной широкой полосы - на 10%, до 5,291 млн т, оцинкованного листа - на 11,1%, до 3,105 млн т, толстолистового проката - на 17,4%, до 2,958 млн т, легких прутков – на 11,4%, до 2,524 млн т, бесшовных и сварных труб – на 19%, до 1,193 млн т.



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