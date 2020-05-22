Спотовая цена на газ в Европе рухнула до нового минимума Спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день сразу на 19% - с 45 долл. до 34 долл. за тысячу кубометров.



В России газ стоит столько только в одном регионе страны - в главной газодобывающей провинции Ямало-Ненецком автономном округе (регулируемая цена для промышленности - 2610 рублей, или $36,8 за тысячу кубов). Это фактически цена "на скважине".



На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России газовом узле) цена газа на данный момент составляет 53 долл. за тысячу кубометров (потеряла только за сутки 10 долл).



В четверг вечером аналитики "ВТБ Капитал" в специальной записке подчеркнули, что нынешние цены на газ в Европе "намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром".



"Эта ситуация не может продолжаться долго. Мы считаем, что такая низкая цена на газ не может держаться долго и, скорее, обусловлена какими-то временными техническими нюансами, например, продажей газа трейдерами из-за невозможности найти (или платить слишком дорогую цену за) хранение. Кроме того, игроки рынка СПГ помимо обычных расходов на фрахт танкеров должны тратить 1% СПГ в неделю на поддержание требуемой температуры и давления. Поэтому партии СПГ, которые подходят к Европе, проще продать по любой цене, чем нести дополнительные расходы", - отмечают специалисты.



МинПром

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