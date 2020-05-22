Коронавирус обвалил выпуск проката в Иране Как сообщает Иранская ассоциация производителей стали (ISPA), в первом месяце текущего года по местному календарю (20 марта — 20 апреля) объем выпуска готовой стальной продукции сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,53 млн т.



Это первый такой спад за последние десять лет, основной причиной которого иранские специалисты называют эпидемию коронавируса, которая привела к сужению внутреннего потребления и ухудшению экспортной конъюнктуры. В частности, ведущие иранские компании, входящие в государственный холдинг IMIDRO, сократили внешние поставки в два раза до 221,6 тыс. т.



Наибольший спад произошел в производстве сортового проката, которого в первый месяц текущего иранского года было выпущено 660 тыс. т, на 13% меньше, чем годом ранее. При этом поставки арматуры сократились на 12% до 520 тыс. т, а фасонного проката — на 22%.



Горячекатаных рулонов было получено на иранских предприятиях 786 тыс. т, примерно столько же, сколько и в прошлом году. Однако выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью уменьшился. Холоднокатаных рулонов — на 5%, а проката с покрытиями — почти в два раза, до 73 тыс. т.



При этом, как ранее сообщала ISPA, выплавка стали в первом месяце текущего года увеличилась на 2% по сравнению с тем же периодом годичной давности до 2,32 млн. т.



МинПром



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