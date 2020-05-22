Китай сократил закупки никелевой руды

Как сообщает Генеральная таможенная администрация КНР, в апреле 2020 г. в страну поступило из-за рубежа 1,36 млн. т никелевой руды, что на 70,2% меньше, чем в тот же месяц прошлого года. При этом в пересчете на чистый металл спад оказался еще более значительным вследствие ухудшения качества сырья.
После запрета экспорта руды из Индонезии в начале текущего года основным поставщиком данного сырья в Китай стали Филиппины, но там с середины марта по май действовал жесткий карантин.
В середине мая филиппинские компании получили разрешение на возобновление добычи никелевой руды. Но они при этом должны соблюдать жесткие санитарные правила, а суда, прибывающие в филиппинские порты, должны обязательно отбывать 14-дневный карантин. Восстановление поставок никелевой руды из Филиппин поэтому ожидается не раньше июня.
Поэтому китайским компаниям приходится компенсировать снижение импорта руды расширением закупок другой никельсодержащей продукции, благо, с этим нет особых проблем. По данным International Nickel Study Group (INSG), по итогам первого квартала на мировом рынке никеля образовался избыток предложения в объеме 45,7 тыс. т против дефицита в 16,2 тыс. т в том же периоде прошлого года.