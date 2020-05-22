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ArcelorMittal спровоцировала конфликт с профсоюзами в Боснии

22.05.20 10:11 , Металлоснабжение и сбыт
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Корпорация ArcelorMittal сообщила об остановке на 10-дневный срок своего металлургического комбината Zenica в Боснии и железорудного предприятия Omarska, которое поставляет для него сырье.

Эти заявления вызвали острое неприятие местных профсоюзов, которые критикуют ArcelorMittal за принимаемые им меры по сокращению затрат.

С начала кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, корпорация предложила снизить заработную плату менеджерского звена на 10-20% и прочих сотрудников на 25%, но это предложение было отвергнуто профсоюзом.

Теперь корпорация планирует временно уволить более 40% из около 2,2 тыс. работников своих боснийских предприятий. По местному законодательству, это позволяет переложить расходы на их содержание на государственный бюджет.

Профсоюз угрожает корпорации забастовкой, отмечая, что спрос на стальную продукцию на основных рынках для ArcelorMittal Zenica упал в меньшей степени, чем утверждает руководство предприятия. К тому же комбинат уже добился снижения тарифов на газ и электроэнергию.

МинПром

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