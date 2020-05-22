ArcelorMittal спровоцировала конфликт с профсоюзами в Боснии Корпорация ArcelorMittal сообщила об остановке на 10-дневный срок своего металлургического комбината Zenica в Боснии и железорудного предприятия Omarska, которое поставляет для него сырье.



Эти заявления вызвали острое неприятие местных профсоюзов, которые критикуют ArcelorMittal за принимаемые им меры по сокращению затрат.



С начала кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, корпорация предложила снизить заработную плату менеджерского звена на 10-20% и прочих сотрудников на 25%, но это предложение было отвергнуто профсоюзом.



Теперь корпорация планирует временно уволить более 40% из около 2,2 тыс. работников своих боснийских предприятий. По местному законодательству, это позволяет переложить расходы на их содержание на государственный бюджет.



Профсоюз угрожает корпорации забастовкой, отмечая, что спрос на стальную продукцию на основных рынках для ArcelorMittal Zenica упал в меньшей степени, чем утверждает руководство предприятия. К тому же комбинат уже добился снижения тарифов на газ и электроэнергию.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



