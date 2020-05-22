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В I квартале РФ сократила экспорт стали на 13,2%

22.05.20 09:56 , МеталлСервис
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В течение января-марта 2020 года экспорт чёрных металлов (72 группа) из РФ составил 9,539 млн. тонн. Снижение объёмов в годовом соотношении — 13,2%, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

Экспорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (без ТН ВЭД ЕАЭС 7201-7204) составил за первый квартал 6,727 млн. тонн — на 7,3% ниже результата аналогичного периода прошлого года.

Поставки полуфабрикатов из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7207) составили 3,766 млн. тонн, плоского проката из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7208-7212) — 1,538 млн. тонн. Снижение объёмов поставок данной металлургической продукции в годовом соотношении — 7,4% и 11,4% соответственно.

"В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-марте 2020 года составила 9% (в январе-марте 2019 года – 9,2%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 8% (в январе-марте 2019 года – 8,7%), в страны СНГ – 16,1% (12,7%). По сравнению с первым кварталом 2019 года стоимостный объём экспорта товаров снизился на 16,8%, а физический – на 12,8%. Снизились физические объемы экспорта чугуна на 53,9%, алюминия – на 34,1%, меди и медных сплавов – на 22,5%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 11,4%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 7,4%, ферросплавов – на 4,5%", - сообщают в ФТС.

МинПром

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