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Несмотря на коронавирус в мире растет спрос на алюминий

22.05.20 09:38 , МеталлСервис
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По оценке World Bureau of Metals Statistics, в первом квартале 2020 года переизбыток на рынке первичного алюминия в мире достиг 0,709 млн. тонн (для 2019 года показатель составил 0,761 млн. тонн).

Мировой спрос в январе-марте составил 15,7 млн. тонн, что на 0,532 млн. тонн или 3,5% больше результата аналогичного периода прошлого года, в то время как производство выросло на 5,8%.

Доля Китая в общемировом производстве составила по итогам первого квартала около 54% или 8,843 млн. тонн первичного алюминия. Видимый спрос в стране за данный период вырос на 5,8%. В ЕС ухудшили производственные показатели на 0,5% в годовом соотношении, в NAFTA - увеличили на 4,1%.

В течение марта 2020 года производство первичного алюминия в мире достигло уровня в 5,541 млн. тонн, спрос - 5,243 млн. тонн.

МинПром

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