Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ПриватБанк ожидает почти двухкратного падения чистой прибыли в 2020 году

22.05.20 08:06 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Государственный ПриватБанк (Киев) по итогам 2020 года планирует получить 17,5 млрд грн чистой прибыли, что в 1,9 раза меньше, чем в 2019 году (32,6 млрд грн), говорится в годовой отчетности финучреждения, обнародованной на его сайте в четверг.

"Руководство следит за состоянием развития текущей ситуации с распространением коронавируса и карантина и принимает меры, при необходимости, для минимизации любых негативных последствий, насколько это возможно. Дальнейшее негативное развитие событий и макроэкономических условий может негативно повлиять на финансовое состояние и результаты деятельности банка таким образом, который пока не может быть определен", – отмечается в документе.

В отчете указывается, что задачами ПриватБанка на следующий год является достижение показателя прибыльности согласно его бизнес-стратегии и сохранение лидирующих позиций на украинском банковском рынке.

Вместе с тем аналитики банка ожидают, что распространение пандемии коронавируса (COVID-19), которое началось в 2020 году, приведет к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в стране.

Они полагают, что введение правительством карантинных ограничений в марте в сочетании с существенным снижением мирового спроса и переоценкой рисков развивающихся стран инвесторами, может негативно сказаться на показателях экономики и внешней торговли Украины, а также усложнить привлечение финансирования, негативно повлиять на банковскую систему страны и привести к дальнейшей девальвации национальной валюты.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших банков в стране.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:30
Китай сократил закупки никелевой руды
10:11
ArcelorMittal спровоцировала конфликт с профсоюзами в Боснии
09:56
В I квартале РФ сократила экспорт стали на 13,2%
09:38
Несмотря на коронавирус в мире растет спрос на алюминий
09:16
РЖД за повышение пошлин на украинские колеса, вопреки мнению операторов вагонов
08:49
МВФ выделит Украине кредит в 5 млрд долл
21.05.20
17:57
Минэкономики не видит оснований для пересмотра макропрогноза
17:34
Железная руда подорожала до максимума за 7 месяцев
17:15
Автогаз дорожает все быстрее
16:57
Украина закупит еще 500 млн кубометров газа
16:30
В Одессу пришел танкер с техасской нефтью
16:11
Минфин хочет доллар по 30 грн
15:59
Глава МОК заявил о возможной отмене XXXII Олимпиады
15:40
Японский экспорт упал до уровня 2009 года
15:19
Запорожская АЭС подключила к сети шестой энергоблок
14:46
Выручка ТМК снизилась на треть
14:17
Sibelco Group купила 2 украинские глинодобывающие компании
14:04
Больше всего Украина зарабатывает на экспорте зерна, металла и руды
13:44
В Китае заработали более 90% предприятий
13:25
Украине в этом году нужны 457 млрд грн взаймы
20.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!