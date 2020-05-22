РЖД за повышение пошлин на украинские колеса, вопреки мнению операторов вагонов Несмотря на резкий взлет цен на железнодорожные колеса в последние два года, ОАО РЖД и Минтранс поддерживают антидемпинговую пошлину на колеса украинского "Интерпайпа", действие которой может возобновиться 1 июня. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Пошлина была повышена с 4,75% до 34,22% в апреле 2018 года по обращению российских производителей колес — Выксунского метзавода (ВМЗ, входит в ОМК Анатолия Седых) и Нижнетагильского меткомбината (НТМК) Evraz Романа Абрамовича и партнеров.



В июле 2019 года на фоне острого дефицита колес ЕЭК временно приостановила действие этой пошлины. По данным издания, в апреле Evraz написал письмо в Минтранс с констатацией необходимости возобновления пошлины на ЦКК. В Evraz и ОМК от комментариев отказались.



Поддерживает возобновление пошлины и ОАО РЖД. Согласно письму первого заместителя гендиректора монополии Вадима Михайлова от 23 апреля, в 2020 году ситуация на рынке ЦКК изменилась. Производственные мощности изготовителей составляют 2,37 млн штук, в том числе ОМК — 950 тыс. штук, Evraz — 525 тыс. штук, "Интерпайпа" — 500 тыс. штук и казахстанского "Проммашкомплект" — 200 тыс. штук, не считая 200 тыс. единиц, импортируемых из Китая. "В 2020 году прогнозируется профицит производства более 800 тыс. штук ЦКК",— сообщается в письме. Там отмечается, что возобновление пошлины следует поддержать "в целях развития конкуренции за счет наращивания объемов поставок отечественными производителями и формирования справедливого уровня цен на открытых торгах".



Против возобновления пошлин выступил Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ). В письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову, руководителю ФАС Игорю Артемьеву и главе Минэкономики Максиму Решетникову от 20 мая говорится, что с 2015 года цена на ЦКК выросла более чем в четыре раза, достигая в 2019 году 90–100 тыс. руб. за штуку.



Ситуация, пишет СОЖТ, вызвана ростом спроса на ЦКК при недостаточных мощностях в странах ЕАЭС и наличием двух крупных производителей, ВМЗ и "Евраз НТМК", с долей рынка 56% и 28% соответственно. Даже сейчас цены на ЦКК превышают уровень 2015 года почти в три раза (65 тыс. руб.), и решение о возобновлении пошлины "приведет лишь к поддержанию завышенных цен на ЦКК и даже их дальнейшему росту".



МинПром



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