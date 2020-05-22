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МВФ выделит Украине кредит в 5 млрд долл

22.05.20 08:49
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Международный валютный фонд и власти Украины предварительно договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей предоставление Киеву 5 млрд долл. Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

"Сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренностей на рабочем уровне по экономической политике для нового 18-месячного резервного кредита (SBA). Новый SBA с запрошенным доступом к 3,6 млрд SDR (Special Drawing Rights), эквивалентный 5 млрд долл., направлен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям Украины справиться с последствиями удара COVID-19", — заявила глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова Голлар.

По ее словам, руководство фонда и его исполнительный совет рассмотрят соглашение в ближайшие недели.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить первый "быстрый транш" от МВФ в размере 2 млрд долл., если выполнит два условия фонда. Для этого нужно было принять закон о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и провести реформу, предполагающую отмену запрета на продажу сельскохозяйственных земель.

МинПром

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