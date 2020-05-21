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Железная руда подорожала до максимума за 7 месяцев

21.05.20 17:34 , Интерфакс-Украина
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Цены на железную руду выросли до максимума за семь месяцев на фоне резкого сокращения поставок из Бразилии в условиях пандемии коронавируса при постепенном увеличении спроса в Китае. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фьючерсы на желруду с 62%-ным содержанием железа на Даляньской сырьевой бирже подорожали на 10%, до 759 юаней (107 долл.) за тонну, что является максимумом с октября 2019 года.

Поставки желруды из Бразилии в мае рухнули почти на четверть из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, который в этой стране является одним из самых тяжелых в мире, отмечает аналитик Macquarie Серафино Капоферри.

По его данным, Бразилия экспортировала 15,27 млн тонн желруды за три недели мая, что на 19,4 млн тонн меньше, чем годом ранее, при том, что в мае прошлого года поставки были уже ниже обычных из-за аварии на дамбе Vale SA.

"Ситуация в Бразилии практически вышла из-под контроля", - говорит С.Капоферри. По его словам, местные шахты испытывают серьезные трудности, поскольку требуют более активного использования человеческого труда, чем, например, австралийские.

Бразильская Vale, крупнейший мировой производитель желруды, в апреле объявила, что из-за пандемии ее добыча в этом году будет примерно на 40 млн тонн меньше, чем ожидалось, и составит 345-370 млн тонн. Для сравнения: в 2019 году производство желруды в Бразилии в целом составила 480 млн тонн, что соответствует примерно 20% глобальной добычи.

С начала апреля желруда подорожала на 20%. Подъем цен также показывает, что восстановление экономической активности в Китае набирает силу после спада в первые месяцы текущего года из-за коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

МинПром

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