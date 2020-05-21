Автогаз дорожает все быстрее Розничные сети 21 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 20–60 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".



Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 19 коп./л, до 8,80 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Ивано-Франковской области, где группа увеличила цены сразу на 65 коп./л — с 8,35 до 9 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 10–30 коп./л.



Цена газа на АЗС ОККО выросла на 20 коп./л, до 9,96 грн/л. В столичном регионе сеть торгует по 9,99 грн/л (+40 коп./л к цене 21 мая).



WOG в среднем повысила цены на 29 коп./л, до 10,26 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 9,88 грн/л.



Glusco, KLO и "Авантаж" повысили цены на 10–60 коп./л. "Автотранс" — на 35 коп./л. (см. табл.).



Напомним, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 40% — с 11 000 до 16 720 грн/т.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



