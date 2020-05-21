Автогаз дорожает все быстрее

Розничные сети 21 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 20–60 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".
Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 19 коп./л, до 8,80 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Ивано-Франковской области, где группа увеличила цены сразу на 65 коп./л — с 8,35 до 9 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 10–30 коп./л.
Цена газа на АЗС ОККО выросла на 20 коп./л, до 9,96 грн/л. В столичном регионе сеть торгует по 9,99 грн/л (+40 коп./л к цене 21 мая).
WOGв среднем повысила цены на 29 коп./л, до 10,26 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 9,88 грн/л.
Glusco, KLO и "Авантаж" повысили цены на 10–60 коп./л. "Автотранс" — на 35 коп./л. (см. табл.).
Напомним, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 40% — с 11 000 до 16 720 грн/т.