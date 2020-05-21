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Украина закупит еще 500 млн кубометров газа

21.05.20 16:57 , Бизнес Цензор
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"Оператор ГТС Украины" начал тендер на дополнительную закупку 500 млн куб. метров газа, который будет размещен для хранения в украинских ПХГ в режиме "Таможенный склад".

Об этом сообщает пресс-служба оператора подземных хранилищ газа АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор.

По словам главы Оператора ГТС Сергея Макогона, тендер на закачку газа в режиме "Таможенный склад" позволит компаниям-нерезидентам брать в нем участие без обязательства создавать местные дочерние компании.

Согласно данным в системе Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 110 евро за 1 тыс. кубометров.

Как сообщалось, спотовые цены на газ в Европе продолжают снижаться на фоне высокой заполненности хранилищ из-за теплой зимы.

С начала недели на главной европейской бирже – голландской TTF – котировки контракта "на следующий день" упали на 9% – до 4,23 евро за МВт-ч (47,8 долл. за тыс. кубометров), а контракт на поставку в конце недели – 4,07 евро за МВт-ч (46 долл. за тыс. кубометров). На хабе в австрийском Баумгартене цена газа на данный момент составляет 64 долл. за тыс. кубометров.

МинПром

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