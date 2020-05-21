В Одессу пришел танкер с техасской нефтью

Одесский морской порт впервые принял партию американской нефти сорта WTI объемом 76 тыс. 430 тонн, приобретенной Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом. Об этом сообщает пресс-служба порта.
"Поздно вечером 20 мая заведен в Нефтяную гавань и поставлен к причалу 2-н танкер UMLMA, который доставил в Украину 76 тыс. 430 тонн нефти, добытой на американском континенте. Порт отправки - Nederland Texas", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продавцом и фрахтователем судна является транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
В текущем году Одесский порт уже принял одну судовую партию американской нефти - 80,5 тыс. тонн, которую 25 марта доставил танкер Minerva Kythnos. Кроме того, в 2019 году через нефтегавань Одесского порта былы отправлены в Кременчуг три партии нефтесырья из США общим объемом 231,5 тыс. т.
По словам специалистов, в отличие от предыдущих танкеров, которые привозили нефть сорта Bakken, на т/х UMLMA в Украину впервые завезена партия так называемой "легкой техасской" нефти - West Texas Intermediate (WTI). Сырье этой марки используется в основном для производства бензина. На нефть сорта WTI и подобные ей сорта традиционно высокий спрос в США и Китае.