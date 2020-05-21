Минфин хочет доллар по 30 грн Министерство финансов надеется на девальвацию гривни до 30 грн/долл., что облегчит выполнение госбюджета. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью НВ Бизнес.



"Есть курс гривни, на основе которого рассчитывался бюджет. Сейчас это курс – 30. При 30 рассчитывался бюджет. Это был прогнозный курс, он был рассчитан в марте, а в марте была турбулентность на валютном рынке. Потенциально мы бы хотели, чтобы был курс такой, какой мы заложили в бюджет. С этим опять-таки дискуссия с Нацбанком. И думаю, у нас есть взаимопонимание по этому вопросу", – сказал С.Марченко.



При этом глава Минфина допустил, что госбюджет в этом году будет пересмотрен еще раз.



"Я не исключал бы такого варианта. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале – сложно предсказать. Это может быть некий позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд. По негативному сценарию я бы сейчас не шел, нет оснований. Мы и так достаточно жесткий бюджет откорректировали, был секвестр определенных затрат, плюс мы увеличили дефицит", – уточнил министр.



Как сообщалось, госбюджет на 2020 год изначально предусматривал средний курс 27,5 грн/долл., однако после внесенных в апреле изменений этот показатель был снижен до 29,5 грн/долл.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



