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Минфин хочет доллар по 30 грн

21.05.20 16:11 , Бизнес Цензор
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Министерство финансов надеется на девальвацию гривни до 30 грн/долл., что облегчит выполнение госбюджета. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью НВ Бизнес.

"Есть курс гривни, на основе которого рассчитывался бюджет. Сейчас это курс – 30. При 30 рассчитывался бюджет. Это был прогнозный курс, он был рассчитан в марте, а  в марте была турбулентность на валютном рынке. Потенциально мы бы хотели, чтобы был курс такой, какой мы заложили в бюджет. С этим опять-таки дискуссия с Нацбанком. И думаю, у нас есть взаимопонимание по этому вопросу", – сказал С.Марченко.

При этом глава Минфина допустил, что госбюджет в этом году будет пересмотрен еще раз.

"Я не исключал бы такого варианта. Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале – сложно предсказать. Это может быть некий позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд. По негативному сценарию я бы сейчас не шел, нет оснований. Мы и так достаточно жесткий бюджет откорректировали, был секвестр определенных затрат, плюс мы увеличили дефицит", – уточнил министр.

Как сообщалось, госбюджет на 2020 год изначально предусматривал средний курс 27,5 грн/долл., однако после внесенных в апреле изменений этот показатель был снижен до 29,5 грн/долл.

МинПром

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