Глава МОК заявил о возможной отмене XXXII Олимпиады Летние Олимпийские игры в Токио придется отменить, если из-за коронавирусного кризиса их не удастся провести в 2021 году, сказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает Reuters.



В марте МОК и правительство Японии приняли беспрецедентное решение отложить игры на год из-за эпидемии коронавируса. Однако премьер-министр страны Синдзо Абэ сказал, что Олимпиада не сможет состояться в 2021 году, если вирус не удастся сдержать, и Бах отметил, что понимает его позицию.



Новым коронавирусом в Японии заразились более 17.100 человек, болезнь унесла 797 жизней.



“Если честно, у меня есть некоторое понимание этого, потому что нельзя постоянно держать в штате Организационного комитета 3.000 или 5.000 человек”, - сказал Бах в интервью Би-би-си.



“Нельзя каждый год менять целый спортивный график во всем мире для всех основных федераций. Нельзя оставлять спортсменов в неопределенности”.



“Когда у нас будет четкое понимание того, как мир будет выглядеть 23 июля 2021 года, тогда мы примем соответствующее решение”, - сказал Бах.



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