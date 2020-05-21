Японский экспорт упал до уровня 2009 года

Японский экспорт упал максимально со времен мирового финансового кризиса 2009 года в апреле, поскольку пандемия коронавируса ударила по мировому спросу на автомобили, промышленные материалы и другие товары, скорее всего, столкнув третью по величине экономику мира в более глубокую рецессию, передает Reuters.
Правительство пытается сбалансировать меры сдерживания распространения вируса с необходимостью перезапуска пострадавших частей экономики, при этом риск второй волны инфекций только усугубляет проблему.
Банк Японии проведет в пятницу экстренное заседание, чтобы утвердить новую программу кредитования для поддержки бизнеса во время коронавирусного кризиса.
Данные министерства финансов показали в четверг, что японский экспорт упал на 21,9% в апреле в годовом выражении. Поставки в США упали на 37,8%, максимально с 2009 года, а экспорт автомобилей рухнул на 65,8%.
Несмотря на то, что сокращение экспорта стало самым резким с октября 2009 года, оно оказалось чуть меньше 22,7%, прогнозировавшихся экономистами, согласно опросу Рейтер. Экспорт в марте упал на 11,7%.
Экспорт в Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером Японии, упал на 4,1% в годовом выражении из-за снижения спроса на химическую продукцию, автокомплектующие и фармацевтические препараты.
Поставки в Азию, на которые приходится более половины японского экспорта, снизились на 11,4%, а экспорт в Евросоюз - на 28,0%.