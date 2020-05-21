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Запорожская АЭС подключила к сети шестой энергоблок

21.05.20 15:19
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Запорожская АЭС 21 мая в 10:31 подключила к сети энергоблок №6 после завершения текущего ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, по состоянию на полдень четверга в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС длятся 154-е сутки капитального планового ремонта, блоке №4 ЗАЭС – 21-е сутки капитального планового ремонта, блоке №5 ЗАЭС – 36-е сутки среднего планового ремонта, блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 36-е сутки среднего планового ремонта.

В сообщении подчеркивается, что показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

МинПром

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