Запорожская АЭС подключила к сети шестой энергоблок Запорожская АЭС 21 мая в 10:31 подключила к сети энергоблок №6 после завершения текущего ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".



Таким образом, по состоянию на полдень четверга в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС длятся 154-е сутки капитального планового ремонта, блоке №4 ЗАЭС – 21-е сутки капитального планового ремонта, блоке №5 ЗАЭС – 36-е сутки среднего планового ремонта, блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 36-е сутки среднего планового ремонта.



В сообщении подчеркивается, что показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.



Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.



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