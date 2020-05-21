Выручка ТМК снизилась на треть Выручка Трубной металлургической компании (ТМК) за первый квартал 2020 года снизилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 21% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 55,3 миллиарда рублей, главным образом в связи с выбытием Американского дивизиона, сообщили в пресс-службе компании в четверг.



TMK IPSCO включала в себя десять заводов в США и два в Канаде мощностью по производству 1,39 миллиона тонн труб, в основном нефтегазового и нефтесервисного сортамента. Покупателем российско-американских заводов в марте 2019 года стала компания Tenaris. Цена продажи - 1,209 миллиарда долларов США без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе.



Скорректированный показатель EBITDA составил 8,7 миллиарда рублей, снизившись на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 22% по сравнению с предыдущим кварталом из-за более слабых результатов Российского и Европейского дивизионов.



В 1-м квартале объем российского рынка трубной продукции снизился на 7% по сравнению с предыдущим кварталом, главным образом в результате более низких отгрузок труб большого диаметра и сезонного ослабления спроса на трубы промышленного назначения. Общий объём российского рынка труб OCTG снизился на фоне сокращения объёмов бурения и снижения доли горизонтального бурения с 54% в 4-м квартале 2019 г. до 51% в 1-м квартале 2020 г.



На европейском трубном рынке ситуация в 1-м квартале 2020 г. ухудшилась и характеризовалась более глубоким снижением спроса из-за нестабильной экономической ситуации и сохраняющегося давления на цены на трубную продукцию.



"Мы наблюдаем еще более тяжелую ситуацию на рынке во втором квартале этого года, что продолжает оказывать негативное влияние на спрос на нашу продукцию, включая бесшовные трубы OCTG", - сообщил Генеральный директор ТМК Игорь Корытько.



Во втором квартале 2020 года ТМК ожидает, что сохраняющаяся неблагоприятная макроэкономическая обстановка, вызванная пандемией COVID-19, и волатильность цен на нефть продолжат оказывать давление на общий спрос на продукцию группы в России и Европе.



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