Больше всего Украина зарабатывает на экспорте зерна, металла и руды Главными статьями украинского экспорта в первом квартале этого года стали зерно, черные металлы и руды. Об этом сообщила Государственная служба статистики.



В частности, Украина экспортировала зерновые культуры на 2,6 млрд долл. (на 7,5% больше, чем в первом квартале прошлого года); черные металлы - на 2 млрд долл. (на 14,7% меньше, чем в 2019 году); руды, шлак и золу - на 930,3 млн долл. (на 16,4% больше, чем в первом квартале прошлого года). Ключевыми статьями импорта стали минеральные топлива, нефть и продукты ее перегонки (2,2 млрд долл.), продукция химической промышленности (2 млрд долл.), электрические машины (1,3 млрд долл.).



Как сообщалось, дефицит внешней торговли товарами Украины за первый квартал 2020 года составил 1,059 млрд долл., что в 1,5 раза ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года. Экспорт товаров из Украины за этот период сократился на 0,2% - до 12,251 млрд долл., а импорт сократился на 3,4% - до 13,310 млрд долл.



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