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В Китае заработали более 90% предприятий

21.05.20 13:44 , Интерфакс
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Около 91% средних и малых предприятий в Китае по состоянию на понедельник, 18 мая, восстановили работу, которая была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют официальные данные.

С точки зрения отраслей в обрабатывающем и строительном секторах возобновили деятельность 93% компаний, а в секторах гостинично-ресторанного хозяйства и общественного питания - 87%, сказал представитель министерства промышленности и информатизации КНР Хуан Либинь на пресс-конференции.

Китай предпринял ряд мер по поддержке МСП, которые наиболее сильно пострадали от эпидемии, включая снижение нормы обязательных резервов банков, а также предоставление средним, малым, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям заемных средств на общую сумму 2,85 трлн юаней (400 млрд долл.), отметил глава ведомства Мяо Вэй.

По его словам, страна будет продолжать применять политические стимулы и наращивать финансовую поддержку этих предприятий, сообщает агентство "Синьхуа".

МинПром

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